سوريا

جبهات ريف إدلب تحصد المزيد من عناصر قوات الأسد

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أعلنت فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في الشمال السوري المحرر، عن تمكنها من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد على جبهات ريف إدلب.

وقالت شبكة "إباء": "تمكنت إحدى سرايا القنص في هيئة تحرير الشام من التسلل إلى منطقة قريبة من العدو، وقتل عنصرين من ميليشيات الاحتلال الروسي قنصا على محور جوباس بريف إدلب".

وأكدت الشبكة نقلًا عن مراسلها أن القناصين الذين تسللوا إلى مناطق العدو تمكنوا من الانحياز بسلام بعد تمكنهم من قنص عدة عناصر لقوات النظام.

وأضافت الشبكة أن سرايا القنص الحراري في الهيئة تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر قوات الأسد أثناء تبديل الحرس على محور الفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

وكبدت فصائل "الفتح المبين" قوات النظام السوري خسائر كبيرة في الأرواح جراء عمليات القنص، بالإضافة للاستهدافات المباشرة بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة لتجمعات وتمركزات الأخير على جبهات ريفي إدلب واللاذقية، وذلك في إطار الرد على خروقات النظام وقصفه للمناطق المحررة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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