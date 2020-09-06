تدريبات تركية روسية مشتركة في إدلب بعد تصاعد الهجمات على "M 4"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن عسكريين من روسيا وتركيا، أجروا تدريبات مشتركة للتصدي لهجمات الفصائل المسلحة بمنطقة إدلب.

وأوضح نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب، يفغيني بولياكوف، أن التدريب كان يهدف إلى صياغة موقف مشترك من حالات طارئة قد تنشأ في أثناء تسيير الدوريات المشتركة في طريق "إم-4".

وتدربت القوات الروسية والتركية على التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.

يذكر أن هذا التدريب كان الثاني من نوعه، إذ أن التدريب الأول جرى في أواخر أغسطس/آب الماضي.

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وسبق أن تعرضت الدوريات الروسية التركية المشتركة لهجمات متكررة بعبوات ناسفة على طريق "إم 4" الدولي الذي يربط بين حلب واللاذقية.

كان فصيل أطلق على نفسه اسم "كتائب خطاب الشيشاني" قد تبنى ثلاثًا من الهجمات التي استهدفت دوريات روسية-تركية مشتركة على طريق "إم 4"، وهو فصيل لم يلحظ وجوده، سواء في إدلب أو سوريا، إلا مع إعلانه عن تبني الهجمات الثلاث، التي كانت أولاها في يونيو/ حزيران الماضي.

إلا أنّ فصيلًا آخر ظهر إلى العلن في الأيام الماضية إذ أعلن ما أطلق على نفسه اسم "سرية أنصار أبي بكر"، في بيان، تبنيه الهجوم الذي استهدف النقطة التركية في منطقة سلة الزهور على الطريق الدولي "إم 4" أخيرًا، وذلك تحت مسمى "عملية عاشوراء-سلة الزهور".