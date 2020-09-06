تكريم عدد من الطلاب المتفوقين في معهد الفاروق لتحفيظ القرآن الكريم

قراءة قام معهد "الفاروق" لتحفيظ القرآن الكريم في المناطق المحررة، بتكريم عدد من طلابه الحافظين أجزاء من القرآن، وسط حضور كبير من الأهالي في مدينة الأتارب غرب حلب

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