بعد اعتراض الأهالي.. روسيا تفشل بإقامة قاعدة عسكرية في الحسكة

أفادت مصادر إعلامية محلية، بأن أهالي منطقة معبدة شرقي القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، رفضوا إنشاء نقطة عسكرية روسية في مناطقهم. وذكرت المصادر أن "القوات الروسية حاولت إنشاء قاعدة عسكرية بين قريتي حياكا وسرمساخ تحتاني التابعتين لناحية كركي لكي/معبدة بريف القامشلي قرب المثلث الحدودي".



وأضافت بأنه "بعد أن نصبت القوات الروسية خيمة بين قريتي سرمساخ تحتاني وحياكه، توجه سكان القرى إلى المكان وأبلغوا هذه القوات رفضهم وجود نقطة عسكرية في أراضيهم".



وقالت المصادر إنه "نتيجة موقف الأهالي الرافض وإصرارهم، تراجعت القوات الروسية عن قرارها وعادت إلى مدينة القامشلي".



هذا وأكدت المصادر بأن سكان مناطق شمال شرق الحسكة يرفصون وجود أي نقطة عسكرية للقوات الروسية، خوفًا من عودة ميليشيات الأسد إلى مناطقهم.



يذكر أن مناطق شمال شرقي سوريا تشهد صراعًا أمريكيًّا روسيًّا حول موارد الطاقة، وقد حدثت مناوشات بين الطرفين في وقت سابق أدت لجرح جنود أمريكان.

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