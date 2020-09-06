شاهد: طفل سوري جريء يخترق قاعدة عسكرية أمريكية.. وردة فعل مفاجئة من الحراس

وثق مقطع فيديو تناقله ناشطون وراد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اختراق طفل سوري جريء قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد حراس القاعدة، لحظة تجاوز الطفل للسياج الشائك المحيط بالقاعدة العسكرية، واقتربه من"الدشم" العسكرية للجنود الأمريكيين.

ورصد الفيديو تجمع خمسة أطفال سوريين على السياج الشائك لإحدى القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، وتجاوز أحد الأطفال السياج، عبر الزحف منبطحًا تحت السياج الشائك.

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وكانت ردة فعل الحارس هو الضحك، فيما تواصل مع قيادته التي سألته عن كيفية دخول الطفل، وهل دخل دون أن يقطع السياج الشائك أم قطعه، إلا أن الطفل تراجع عند رؤيته الجندي الذي كان يصوره.

وأكد الجندي الأمريكي في حديث مع قائده عبر جهاز اللاسلكي أنها ليست المرة الأولى التي يعبر نفس الطفل إلى داخل القاعدة العسكرية.

جدير بالذكر أنه توجد عدة قواعد أمريكية على الأراضي السورية في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا"، ومنطقة التنف الحدودية مع العراق والأردن.