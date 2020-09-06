تفاصيل صادمة.. مشعوذ سوري في دمشق يمارس الجنس مع النساء لإخراج الشياطين!

استطاعت فتاة سورية من دمشق فضح مشعوذ يمارس الجنس مع النساء، بزعم إخراج الشياطين من أجسادهن ومساعدتهن على الزواج، بالإضافة إلى تقاضيه مبالغ مادية.

وتقدمت الفتاة ببلاغ إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق، وقالت: إن "المشعوذ أخذ منها مبلغ مالي يقدر بـ150 ألف ومارس الجنس معها من خلال استدراجها لمنزله في منطقة الدويلعة من قبل زوجته التي تتعاون معه وتحضر له الفتيات والنساء".

وبحسب وسائل إعلام موالية؛ فإن شرطة النظام كشفت وجود منزل أحد "الشيوخ" كما يعرف بالمنطقة التي يقيم بها، يقوم بالنصب والاحتيال على النساء بادعائه أنه قادر على فك السحر والرصد وإخراج الشيطان من الأجساد، حيث كانت زوجته المدعوة "ن" تقوم بنشر الدعاية عنه وقدراته الكبيرة في مساعدة النساء والمرضى.

وقالت الشاكية: إنها تعرفت على زوجة المشعوذ في منزل إحدى صديقاتها ضمن المنطقة وعلمت منها أنها لم تتزوج بعد فأوهمتها أنها قد تكون مرصودة وأنه لا أحد يستطيع مساعدتها إلا شيخ معروف بالحي وأنها على استعداد لاصطحابها لمنزله ليراها.

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وأضافت: أنه "عندما رآها قام بوضع يده على رأسها وادعى بوجود سحر في جسمها ويجب إخراجه وطلب منها مبلغ 150 ألف ليرة وأنها بحاجة لعدة جلسات، وفي الجلسة الأولى بدأ يتمتم بكلام غير واضح وفي الثانية قام بإعطائها حجاب لتضعه في غرفتها بعد أن أحضرت له المبلغ المطلوب وفي الجلسة الثالثة أخبرها أنه يجب أن يمارس معها الجنس خلافا للطبيعة كونها عذراء لفك الرصد عنها".

وأكدت وسائل إعلام موالية، أنه تم القبض عليه وخلال التحيقي تبين أن المدعو " م، ع " وأنه من أرباب السوابق بالنصب والاحتيال واعترف أنه يقوم باستدراج النساء بحجة السحر والشعوذة بمساعدة زوجته على أنه يشفي المرضى ويفك الرصد مقابل مبالغ مالية محددة.

واعترف المتهم بأنه قام باستدراج امرأة وطلب منها مبلغ 100 ألف ليرة مقابل إخراج الشيطان منها بعد أن أوهمها بذلك ومارس معها الجنس عدة مرات بهذه الحجة، كما اعترف بالنصب على عدد من النساء والفتيات بحجة إخراج السحر وقبض منهم مبالغ مالية ومارس الجنس معهن، حيث تم العثور في منزله على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون ليرة وعدة خاصة بالشعوذة" أوراق مكتوب عليها بماء الزعفران عبارات غير واضحة وقطع قماشية وزجاجات تحوي ماء ومواد ملونة.