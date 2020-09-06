قيادي في "تحرير الشام" يكشف عن اتجاه فصيله للتطبيع.. وتوضيح عاجل من "الهيئة"

نسبت صحيفة "لو تيمبس" السويسرية تصريحات إلى الشرعي العام في "هيئة تحرير الشام"، عبد الرحيم عطون، أن فصيله يتجه إلى التطبيع مع الدول الأجنبية.

وأكد "عطون" -بحسب تقرير الصحيفة الناطقة بالفرنسية-، على ضروروة تطبيع العلاقات بين الأهالي في مناطق سيطرة "تحرير الشام" (محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي) والدول الأجنبية.

وتابع الشرعي العام في "هيئة تحرير الشام"، بقوله: "نحن نحاول حاليًا تنظيف صورتنا، والهدف ليس تجميل الواقع إنما عرضه كما هو".

توضيح الهيئة

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وفي السياق، علق مسؤول التواصل في مكتب العلاقات العامة للهيئة، تقي الدين عمر، على تصريحات "عطون"، بقوله: إن "وفدًا من الصحيفة التقى زار إدلب قبل أسبوعين".

وأضاف "عمر": "أجرى الوفد حوارت مع مسؤولين، لكنهم تصرفوا في صياغة العبارات بطريقتهم"، مبينًا أن الهيئة تواصلت مع وفد الصحيفة، الذي أكد بدوره أن الخطأ وقع في الترجمة، عن غير قصد.

وأردف بقوله: إن الشرعي العام للهيئة "عبد الرحيم عطون"، لم يقل كلمة "تطبيع" العلاقات مع الدول الأجنبية، إنما كان يتحدث عن عدم وجود مانع من إقامة علاقات مع دول تقف مع الثورة.

وختم مسؤول التواصل في مكتب العلاقات العامة للهيئة، قائلًا: "كما أنه لم يقل أننا كنا نحاول تنظيف صورتنا، ولكننا أردنا توصيل الصورة الحقيقية".