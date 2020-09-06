أرقام صادمة عن السوريين المُرحلين من تركيا.. ومسؤول يكشف الأسباب

أظهرت إحصائية رسمية أرقًا صادمة عن أعداد السوريين المرحلين من تركيا، فيما كشف مسؤول في "معبر باب الهوى" الحدود الأسباب وراء ذلك.

وأفادت الإحصائية، بأن عدد المُرحلين من السوريين اللاجئين في تركيا إلى 1930 شخصًا خلال الشهر الماضي، ليرتفع عدد المرحلين من تركيا منذ مطلع العام الحالي إلى 16 ألف و279 شخصًا.

وفي السياق، أكد المسؤول الإعلامي في معبر "باب الهوى"، مازن علوش، أن موضوع الترحيل ليس جديدًا وهو طبيعي ويجري بشكل دوري واعتيادي، مشيرًا إلى أنه تم ترحيل 15 ألف منذ بداية العام الجاري.

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وأضاف "علوش": أن "هناك عدة أسباب للترحيل، أبرزها تحدث ضد من يدخلون الأراضي التركية بشكل غير شرعي، حيث يُقبض عليهم ويعادون إلى سوريا من جديد".

وأشار المسؤول إلى أن قسم آخر يُرحّل بسبب مشاكل جنائية أو أمنية أو غيرها من المخالفات، وقسم ثالث يعود طوعيا إلى سوريا بعد تسليم هوية الإقامة المؤقتة "الكملك" عند المعابر الحدودية.

وكانت منظمة "العفو" الدولية، أصدرت تقريرًا في 25 تشرين الأول من العام الماضي، أدانت من خلاله ترحيل تركيا للاجئين السوريين في تركيا إلى سوريا.