طبول الحرب تقرع.. دبابات تركية في وضع الاستعداد على حدود اليونان وأنقرة تعلق

نشرت وسائل إعلام يونانية، تقارير تفيد بأن الجيش التركي أرسلت دفعة من الدبابات والمدرعات على الحدود التركية - اليونانية في خطوة تصعيدية جديدة.

وفي السياق، نفت مصادر عسكرية تركية، اليوم السبت، مزاعم إرسال تعزيزات إلى الحدودية اليونانية، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقالت المصادر العسكرية التركية: إن "مواقع إخبارية -لم تحدد هويتها إلا أن ناشطون ذكروا أنها يونانية- نشرت أنباء عن إرسال الجيش التركي دبابات إلى حدود اليونان".

وختمت بأن "تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وليس هناك إرسال لأي تعزيزات إلى الحدود اليونانية، مبينةً أن التحركات عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية.

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وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أفادت بأن الرئيس التركي طلب من قادة الجيش إغراق سفينة يونانية في شرقي المتوسط، واشترط على هؤلاء تجنب مقتل أي شخص في العملية.

وأضافت الصحيفة: "وعندما رفض جنرالات الجيش هذا المقترح، طرح أحدهم خيارًا آخر وهو إسقاط مقاتلة يونانية، بطريقة لا تقتل الطيار وتتيح له فرصة القفز منها، لكن الجنرالات رفضوا أيضًا هذا المقترح".

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه "لو ترك الأمر للرئيس التركي، لكانت قواته قد أغرقت سفينة يونانية منذ فترة، وهو يمكن أن يؤدي إلى وقوع حرب".