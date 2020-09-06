"مكافحة الإرهاب" التركية تقبض على 8 سوريين في إسطنبول.. والكشف عن أنشطتهم الخطيرة

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، السبت، بأن فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول 6 سوريين لقيامهم بأنشطة ترويجية لصالح منظمة "بي كا كا" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة: "أطلقت مديرية شعبة مكافحة الإرهاب، فجر السبت، عملية ضد أنصار المنظمة في 7 مناطق بإسطنبول، بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن 8 سوريين منخرطين في تنظيم (ي ب ك/ب ي د)".

وأشارت إلى أن السوريين الثمانية "دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ويقومون بأنشطة ترويجية لصالح المنظمة عبر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسات ومنظمات مختلفة".

وأكدت الوكالة أن "الفرق أوقفت خلال العملية 6 من المشتبه بهم وضبطت مسدسًا ومخزنين و15 طلقة، وعددًا كبير من الوثائق التي تعود للمنظمة".

وختمت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الفرق نقلت الموقوفين -السوريين الثمانية- إلى مديرية الأمن لإجراء التحقيقات وإحالتهم إلى السلطات القضائية.