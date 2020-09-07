تفاصيل اجتماع سري بين ميليشيا "حزب الله" و"الحرس الثوري" الإيراني في دير الزور

كشفت مصادر محلية أن عدة اجتماعات عُقدت بين ميليشيا "حزب الله" اللبناني وقياديين في ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، خلال اليومين الماضيين، في أحد أحياء دير الزور.

أكدت المصادر أن الاجتماع عُقد بأحد مقرات ميليشيا "حزب الله" بالقرب من مسجد الأنصار بحي "هرابش" في مدينة دير الزور.

وأضافت المصادر أن النقطة الأساسية التي تم مناقشتها هي فصل النقاط التابعة للميليشيات الإيرانية عن النقاط التابعة للميليشيات الموالية لإيران في البادية السورية، بالإضافة للابتعاد عن التعاطي معهم فيما يخص الأمور الميدانية.

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وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني أجرت عدة تغيرات في مواقعها ومقراتها وحتى نقاطها والعديد من حواجزها العسكرية في دير الزور خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الأشهر الماضية، عملت إيران على إجراء بعض التغييرات بأماكن تواجدها في سوريا، وذلك من خلال إعادة تموضع ميليشاتها المنتشرة في سوريا، من العاصمة دمشق جنوباً إلى دير الزور شرقًا.

يشار إلى أن العديد من المواقع التابعة لميليشيات إيران و"حزب الله" اللبناني تتعرض بشكل متكرر لقصف من قِبل الطيران الحربي التابع للكيان "الإسرائيلي"؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.