صدمة كبيرة.. القبض على فتاتين تمارسان الرذيلة داخل أحد أحياء مدينة الحسكة

أفادت مصادر محلية أن سكان أحد أحياء مدينة الحسكة سمعوا أصواتًا غير مألوفة تخرج من داخل شقة سكنية ضمن المدينة على مدى ثلاثة أيام متتالية، ما اضطرهم لإخبار القوى الأمنية الخاصة بميليشيا "قسد" بالموضوع.

وأضافت المصادر أن جهاز الأمن العام التابع لـ"قسد" توجه للشقة المذكورة وسمع عناصره الأصوات بأنفسهم وقاموا بعدها بخلع باب الشقة؛ وهنا كانت الصدمة.

حيث عثروا على فتاتين في العقد الثاني من العمر، عاريتين بالكلية وتمارسان أفعالًا جنسية شاذة؛ وهو ما يعرف جنسيًا بـ"السحاق"، وقد تبين فيما بعد أنهما طالبتان في جامعة الفرات.

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وفور ذلك ألقي القبض على الفتاتين، واعترفتا أنهما كانتا تقومان بهذا الفعل منذ عدة أيام، واستأجرتا الشقة السكنية لأجل هذا الهدف.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" انحلالًا أخلاقيًا وسط تشجيع السلطات ذلك عن طريق وضع مناهج تعليمية فاسدة، قوبلت برفض شعبي.

تجدر الإشارة إلى أن المناهج الحديثة المفروضة من قبل "قسد" تشجع على الانحلال الأخلاقي، واعترضت عدة فعاليات شعبية على مادة حملت اسم "الجنولوجيا" التي تدرس في جميع المراحل الدراسية، وأغلب محتواها جنسي.