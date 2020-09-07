تفاصيل جريمة هزت العراق.. زوجة خائنة يتلبسها الشيطان وتقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها

شهدت العراق جريمة مروعة هزت البلاد، بعد أن أقدمت زوجة خائنة تلبسها الشيطان -بحسب وصف رواد مواقع التواصل- على قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها.

وأوردت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، على صفحتها في موقع "فيسبوك" تفاصيل الجريمة، والتي بدأت بإحالة أحال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة.

وقالت الوزارة: "في الثالث من أيلول (سبتمبر) الحالي تم تشكيل فريق عمل من مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام، ومن خلال متابعة كامرات المراقبة تبين قيام المتهم (م غ) بأخذ المجنى عليه إلى مكان مجهول وإخفائه".

وأضافت بيان الداخلية العراقية: أن ه"بعد تشكيل فريق العمل خلال 24 ساعة من إحالة الدعوى إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد، تم إلقاء القبض على الجاني".

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وأشارت الوزارة إلى أن "الجاني اعترف بوجود علاقة واتفاق مع زوجة المجنى عليه، حيث قام باستدراج الضحية إلى محطة المجاري الرئيسية وقتله طعنًا بالسكين عدة طعنات ومن ثم رميه فيها".

وتابعت الوزارة: "تم الانتقال إلى محل الحادث وبدلالة المتهم وباشتراك مديرية الدفاع المدني حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".

وختمت الداخلية العراقية، بأنه "تم إلقاء القبض على زوجة المجنى عليه واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما النكراء".