فضيحة كبرى لشيخ طريقة "أوشاكي" الصوفية التركية.. طفلة تكشف كيف تحرش بها جنسيًا

سقط شيخ طريقة "أوشاكي" الصوفية فاتح نور الله، في فضيحة كبرى تسببت في إلقاء القبض عليه، بعد أن روت طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا تفاصيل التحرش بها جنسيًا من جانبها.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ ذكرت الطفلة التي تم الاعتداء عليها جنسيًا من جانب الشيخ الصوفي، أن شيخ ما يسمى بطريقة "أوشاكي" كان يقبلها باستمرار من فمها.
وأضافت الطفلة: أن الشيخ "نزع عني ملابسي حتى ركبتي، ولمس بيديه الجزء الأمامي من جسمي، وكان يتحسس هذه المنطقة، واستمر ذلك لمدة 5 دقائق، وطلب من أن أفعل له نفس الشيء".
وفي السياق، توقعت النيابة العامة توقيع عقوبة السجن من 15 عامًا وحتى 55 عامًا وشهرًا واحدًا و15 يومًا على الجاني بتهم "الاستغلال الجنسي للأطفال بشكل متكرر" و"حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية".
وانقسمت العقوبات إلى 15 عامًا وحتى 40 عامًا وشهرًا واحدًا و15 يومًا عن تهمة "الاعتماد الجنسي على الأطفال" و3 أعوام وحتى 15 عامًا عن تهمة "حرمان الأطفال من الحرية لأغراض جنسية".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض "فاتح نور الله"، الأسبوع الماضي، بعد بلاغ من أسرة طفلة في بلدة أكيازي التابعة ولاية سكاريا.
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