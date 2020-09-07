تفاصيل استهداف نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب الجنوبي

أفادت مصادر، بأن مجهولين استهدفوا، اليوم الأحد، تجمعًا عسكريا للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي مما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوفهم.

وقالت المصادر: "إن مجهولين يستقلون سيارة من نوع "سانتافيه" أطلقوا الرصاص الحي وبشكل مباشر على تجمع للقوات التركية في قرية "معترم" بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، قرابة الساعة الثانية والربع بتوقيت سوريا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بينهم حالة خطرة".

وأضافت: "قامت مدرعات تركية مصفحة فور الحادثة بنقل الجنود المصابين إلى الأراضي التركية، عبر معبر باب الهوى الحدودي".

هذا ولفتت المصادر إلى أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة شهدت انتشارًا مكثفًا للقوات التركية.

يذكر أن مجموعة مشبوهة تطلق على نفسها اسم "سرية أنصار أبي بكر"، تبنت في وقت سابق استهداف نقطة عسكرية تركية في منطقة سلة الزهور بريف إدلب، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الأتراك.