تصاعد وتيرة عمليات قنص "جنود الأسد".. ومتحدث عسكري في "تحرير الشام" يعلق

تصاعدت وتيرة عمليات قنص جنود الأسد في عدة محاور من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وشمال اللاذقية.

وحول طبيعة هذه العمليات؛ صرح المتحدث العسكري باسم "هيئة تحرير الشام" "أبو خالد الشامي"، اليوم السبت، بأن سرايا القنص والمدفعية التابعة للهيئة نكلت مؤخرًا بميليشيات الأسد على جبهات ريف إدلب الجنوبي.

وقال "الشامي": "إن عمليات القنص التي تشهدها جبهات الرباط في الفترة الأخيرة، والتي آتت أُكُلَها- بفضل الله- وحققت نتائج مبهرة حيث بدأ مقاتلونا مرحلة تستنزف العدو بالعنصر البشري، وكان ذلك نتاجًا لجهود وتدريبات استمرت لمدة طويلة في الإعداد العسكري، حيث قامت قيادة الجناح العسكري بتدريب و تخريج عدة دورات مختصة في مجال القنص بصنفيه الليلي والنهاري، وذلك لأهمية هذا المجال في معركتنا مع العدو وميليشياته".

أضاف: "شهدت المرحلة الأخيرة عشرات الإصابات المحققة بفضل الله، تارة بالقنص وتارة بسلاح المدفعية، وكان آخرها ليلة أمس حيث هلك عنصران من ميليشيات العدو في محور جوباس وقبله في محور بينين، في عملية نوعية بعد أن تسلل القناصون إلى مقربة من نقاط الميليشيات الأسدية".

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وأردف الشامي بالقول: "هلك غيرهما الكثير على طول جبهات المحرر من ريف اللاذقية غربًا إلى حلب شمالًا، وتم إفشال عدة محاولات تسلل في جبل الزاوية بسلاح القنص بفضل الله".

هذا وأكد المتحدث العسكري بأن تطوير هذا الملف يمر عبر عدة مراحل، ويحتاج جهودًا مستمرة في رفع مستوى الكفاءة باتباع أحدث الطرق وأنجحها أداءً.

يذكر أن سرايا القنص الحراري التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تمكنت مؤخرًا من قنص عشرات العناصر من ميليشيات الأسد بالإضافة إلى إفشال محاولات تسلل لقوات خاصة روسية في ريف إدلب الجنوبي.