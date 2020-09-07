باحث أمريكي: الصراع في سوريا سيستمر حتى بعد سقوط الأسد 

نشرت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية مقالًا للباحث في شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي "ستيفن كوك" تحت عنوان "نهاية الأمل في الشرق الأوسط" طرح فيه وجهة نظره حول مستقبل الصراع في سوريا.

قال "كوك": "إن فكرة أن المقاتلين سوف يلقون أسلحتهم ويتفاوضون للمضي قدمًا بعد الكثير من إراقة الدماء هي فكرة غير واقعية".

وأضاف: "إن سقوط رئيس النظام بشار الأسد لن ينهي الصراع في سوريا، ولكن سينقله إلى مرحلة جديدة، الحرب في سوريا لا تزال مستمرة"، مشيرًا إلى أن التجاهل شبه الكامل لحياة الإنسان طوال فترة الصراع في سوريا جعل الإحصاءات المعروفة عن المعاناة بلا معنى.

وذكر الكاتب بأن "فرض عقوبات أمريكية جديدة من خلال قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، سيفاقم المشاكل الاقتصادية والعزلة الدولية للنظام السوري".

يذكر أن الحملة العسكرية التي شنتها روسيا وميليشيات الأسد وإيران نهاية العام الماضي على أرياف إدلب وحماة وحلب تسببت في نزوح أكثر من مليون مدني من مدنهم وقراهم باتجاه المناطق الحدودية.