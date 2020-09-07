غضب في صفوف الموالين لـ"نظام الأسد" من روسيا.. ما علاقة حرائق اللاذقية وحماة؟

حمّل موالون لنظام الأسد حكومة النظام وروسيا مسؤولية التقصير الحاصل في إخماد الحرائق التي تلتهم مساحات واسعة من الغابات في جبال اللاذقية وريف حماة الغربي.

وانتقدت عدة حسابات موالية تأخر فرق الإطفاء بالاستجابة لعمليات إخماد الحرائق التي تقترب من المناطق السكنية بريف اللاذقية ومصياف.

وتساءل البعض مستهزئًا، كم تملك الحكومة من طائرات الإطفاء؟ دولة مثل لبنان لديها ثلاث طائرات زراعية مخصصة للإطفاء ودولة مثل سوريا لاتمتلك شيء.

وطالب البعض الآخر حكومة النظام بطلب المساعدة من دولة قبرص بحكم العلاقة الجيدة التي تربطها بنظام الأسد على مدار السنين الماضية.

واتهم أهالي مناطق بيرة الجرد وبلدة قصية والفريكة والقطرة والفندارة في أرياف الصلنفة ومصياف حكومة النظام بعدم الاستجابة لمناجاة الأهالي والمسارعة في إخماد الحرائق التي اقتربت من منازلهم.

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واستنكر بعض الموالين تقصير روسيا ووقوفها موقف المتفرج على تلك الحرائق، رغم امتلاكها قواعد قريبة من مناطق النيران.

وتشير مصادر النظام إلى أن أكثر من ألفي دونم من غابات السنديان والسرو والصنوبر احترقت في قرى بيرة الجرد، وبثت وسائل إعلام موالية صوراً لدشم قوات الأسد وهي تشتعل بالنيران.

ويرى بعض الموالين أن تلك الحرائق ليست طبيعية؛ بل هي مفتعلة من قبل مافيات التحطيب التي تعمل في كل سنة على إحراق الغابات بقصد التجارة بالحطب.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق جبال اللاذقية تشهد منذ سنوات ماقبل الثورة انتشاراً لميليشيات محسوبة على العائلة الحاكمة، وتدير هذه الميليشيات المنطقة بسياسة الحديد والنار وفق مصالحها باستخدام شبيحة محليين من أبناء المنطقة الذين يتبعون للطائفة العلوية.