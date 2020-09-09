"نظام الأسد" ينفذ إجراءً خطيرًا بحق مهجري "مخيم اليرموك" جنوبي دمشق

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الأسد بدأت بطرد العائلات المهجرة من مخيم اليرموك من مراكز الإيواء في بلدة يلدا جنوب دمشق، وألقت بأثاثهم على الأرصفة والطرقات.

وأوضحت المصادر أن دوريات تابعة لقسم شرطة ببيلا، وأخرى تابعة لمفرزة الأمن العسكري في يلدا، عملت على إخلاء العائلات المهجرة من مخيم اليرموك القاطنة في مراكز الإيواء، مشيرةً إلى أن العملية تمت بحضور رئيس المجلس البلدي ومختار يلدا.

وأضافت المصادر أن الدوريات أخلت المدارس من العائلات القاطنة، وألقت بهم وبأثاثهم على الأرصفة المقابلة لمراكز الإيواء منذ ساعات الصباح الأولى، إلا أن رئيس المجلس البلدي أعاد منحهم مهلة أخيرة نهايتها يوم الجمعة المقبل، للإخلاء الكامل.

Advertisements

وبيّنت أن مراكز الإيواء في يلدا تضم العديد من أهالي مخيم اليرموك الذين هربوا من منازلهم عقب سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة 2014، وقسم آخر هُجّر أثناء الحملة العسكرية للنظام عام 2018.

وأكدت المصادر أن القسم الأكبر من العائلات القاطنة في مدارس يلدا يفتقر للمعيل، وأن استخبارات النظام اعتقلت جميع الشبان والرجال فور وصولهم مراكز الإيواء قبل سنوات.

يذكر أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين هُجروا المخيم بعد سيطرة تنظيم "الدولة" عليه، ثم هُجر من تبقى بعد حملات القصف العشوائي للنظام وروسيا لإخراج التنظيم من المنطقة، تبع ذلك قيام الأفرع الأمنية بمنع أهالي المخيم من العودة إلى منازلهم بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة.