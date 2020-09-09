موقع روسي يكشف عن سلاح متطور تسلمه "نظام الأسد" لمواجهة الدبابات التركية

أكد موقع "avia.pro" الروسي، أن روسيا سلمت نظام الأسد نظامًا صاروخيًّا متطورًا، هدفه قنص الدبابات التركية المتواجدة شمال سوريا.
وأوضح الموقع، المتخصص بشؤون الطيران والطائرات، أن النظام استلم من روسيا صواريخ من طراز "هيرمس" قادرة على تدمير عشر آليات ومدرعات في وقت واحد.
ويصل مدى تلك الصواريخ إلى ما يزيد عن 100 كيلو متر، بحسب الموقع، ما يمكّن نظام الأسد من استهداف الآليات التركية الثقيلة والخفيفة من مسافات بعيدة.
وأضاف أن الجيش الروسي سيقوم بتجريب هذا السلاح في سوريا وتدريب قوات الأسد على استخدامه قبل تسليمه إليها.
وكانت القوات الروسية قد سلمت نظام الأسد طائرات حربية من طراز "ميغ 29"، لمواجهة الطائرات المسيرة التركية، وأجرت تدريبًا مشتركًا مع جيش الأسد عليها وأطلقت عدة صواريخ جو جو في أجواء إدلب.
يذكر أن روسيا دخلت الحرب إلى جانب نظام الأسد عام 2015 وجعلت المناطق السورية حقل تجارب لأسلحتها التي تسببت بنكبة وتهجير للشعب السوري لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا.
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