تفاصيل مواجهة "رامي مخلوف" مع قضاء "نظام الأسد" وبدون محامي

منع نظام الأسد رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام في سوريا بشار الأسد من توكيل محامٍ للدفاع عنه أمام القضاء.

وأفادت مصادر محلية أن نظام الأسد منع المحامين من التوكل لصالح رامي مخلوف، والدفاع عنه، مما يعني أن مخلوف سيمثل أمام المحكمة بشكل شخصي وسيتولى بنفسه الدفاع أمام المحكمة.

وأضافت المصادر أن كتابًا تم توزيعه على فروع نقابة المحامين في سوريا، أوعز إلى جميع المحامين بعدم التوكل لصالحه أو إحدى شركاته.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات حول توزيع الكتاب على فروع النقابة مؤكدة، إلا أن المصادر لم تتمكن من الحصول على نسخة من الكتاب، بسبب مخاوف أمنية لدى المصدر.

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وفي الـ17 من مايو/أيار الماضي اتهم "مخلوف" جهات تابعة لحكومة الأسد بالضغط عليه للتنازل عن شركة "سيرياتيل"، حيث تصاعد تصاعد الخلاف بين بيت "مخلوف" وعائلة "الأسد" في محاولة من الأخيرة للتفرد بالثروات.

"رامي مخلوف" هو رجل أعمال سوري وشريك رئيس النظام بشار الأسد وابن خالته، يواجه تهماً بنهب أموال السوريين، وقد ظهر بعدة تسجيلات مصورة ومنشورات يتهم أجهزة أمن نظام الأسد بالسيطرة على شركاته متوعداً بالرد على ذلك .

تجدر الإشارة إلى أن "رامي مخلوف" يعتبر المموّل الأساسي للنظام السوري منذ عقود، كما يعتبر أحد أعمدة النظام اقتصاديا، حيث تفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بالنظام.