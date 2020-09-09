الجيش التركي يوزع منشورات على أهالي مدينة أريحا في إدلب.. وهذا ما تضمنته

تداول ناشطون صور منشورات ورقية وزعها الجيش التركي على أهالي مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء، تحتوي خطابًا موجهًا لأهالي المدينة.

وجاء في المنشورات: "إخواننا الأعزاء إن الجيش التركي دائمًا معكم فقد سخر كل إمكانياته من أجلكم، وقدم العديد من الشهداء للحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي إدلب، وتركيا تعمل جاهدة على كافة المستويات لضمان الاستقرار الدائم ووقف نزيف الدماء".

وأضاف الجيش التركي في منشوراته على أن هدفه منع أي اجتياح أو عمل عسكري في إدلب وإعادة المدنيين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم وإحياء الحياة الاقتصادية في المنطقة من خلال فتح طريقي M4 وM5.

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وأعرب عن أمله أن "يتلقى المساعدة من أهالي المنطقة في مساعيه الرامية إلى توفير الأمن والسلام في شمال غربي سوريا، وعدم تصديق الأكاذيب التي يروجها المنزعجون من بيئة الهدوء التي توفرها القوات التركية في إدلب، أولئك يريدون خداعكم وبث الفتن بين الأخ وأخيه".

يذكر أن نقطة عسكرية تابعة للجيش التركي تعرضت منذ يومين لإطلاق نار نفذه مجهولون في محيط قاعدتهم العسكرية ببلدة "معترم" في محيط مدينة أريحا جنوبي إدلب، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر.