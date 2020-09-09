وسط عجز "نظام الأسد".. بيان من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بشأن حرائق الساحل

نشرت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، اليوم الثلاثاء، بيانًا طالبت فيه بالدخول إلى مناطق سيطرة ميليشيات الأسد لإطفاء الحرائق في ريفي حماة واللاذقية، هذا الأمر أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع بالدفاع المدني إلى نشر توضيح حول هذه الحادثة.

وقالت المؤسسة: "أي منطقة في سوريا وأي شجرة هي ملك للشعب السوري الذي ضحى وقدم الكثير، سوريا لنا بكل محافظاتها ولن نتنازل عن شبر منها ولن نعترف بالمجرمين والمحتلين رغم سيطرتهم على المناطق".

وأضافت: "مبادرتنا التي صدرت خلال بيان رسمي لم نوجهها لنظام مجرم قاتل، الأحراش والغابات ليست ملك لبيت الأسد والعصابة الحاكمة، والغابات والأحراش لسوريا والشعب السوري".

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وفي الختام أكدت المؤسسة بأن "الدفاع المدني مؤسسة شعبية إنسانية لها شرعيتها والدفاع المدني ذكر خلال بيان دخوله بعد إخراج العصابة الأسدية ومؤسساتها"، مشيرة إلى أن البيان الصادر عنها ليس مبادرة موجهة للعصابة الأسدية كما وصفه البعض، وأن سوريا ليست فقط إدلب.

يذكر أن حكومة الأسد فشلت في إطفاء الحرائق التي التهمت أجزاء واسعة من غابات وأحراش ريف حماة واللاذقية، هذا الأمر ولد حالة من الغضب في صفوف الأهالي القاطنين هناك.