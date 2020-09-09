سوريا.. شيخ عشيرة البكارة "نواف البشير" يقدم خدمة كبيرة للميليشيات الإيرانية شرق دير الزور

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قائد "فيلق أسود العشائر" المقرب من إيران "نواف البشير" يعمل على تجنيد شباب منطقة البوكمال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني.

وقالت المصادر: "إن "البشير" عمل على تطويع شبّان لصالح ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيات إيرانية أخرى، كما ضم إلى صفوف الميليشيا التي يترأسها "فيلق أسود العشائر" عشرات المتطوعين الجدد".

وِأضافت: "إنّ المتطوعين الجدد أخضعوا إلى دورات تدريبية وثقافية، لتعلم أساسيات الدين الشيعي".

Advertisements

كما ذكرت المصادر أن "نشاط "البشير" انتقل خلال الفترة السابقة من غرب دير الزور إلى شرقها وإلى مدينة البوكمال بالتحديد، والتي تعد المعقل الأكبر لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في سوريا إضافة لوجود عدد من الميليشيات المدعومة إيرانيًا".

وتهيمن الميليشيات الإيرانية بشكل مطلق على مناطق سيطرة ميليشيات الأسد شرق سوريا، وتعمل على نشر الدين الشيعي هناك بهدف تثبيت نفوذ إيران، إلا أنها اصطدمت برفض الأهالي لمخططاتهم ودخلت في صدام معهم.

جدير بالذكر أن زعيم قبيلة البكارة، نواف البشير، كان يعتبر من المعارضين الأوائل لنظام الأسد، واعتقله الأخير عدة مرات في بداية أحداث الثورة السورية عام 2011،لكنه عاد إلى النظام عام ٢٠١٧ معلنًا ولاءه لإيران وشكّلَ مليشيا الإمام الباقر المدعومة ايرانيًا.