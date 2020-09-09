السياسي السوري لؤي الحسين يبعث شكوى لـ"بوتين" ضد بشار الأسد.. ماذا تضمنت؟

أعلن لؤي الحسين، الذي يدّعي معارضته لحكومة الأسد، بأنه أرسل رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اشتكى فيها من حكومة الأسد بسبب فرضها 100 دولار على كل من يدخل إلى مناطق الأسد قادمًا من دولة أخرى.

وقال "الحسين": "أرسلت رسالة إلى الرئيس بوتين بخصوص انتهاكات القيادة السورية لحقوق المواطنين بدخول بلادهم واشتراطها عليهم تصريف مئة دولار عند دخول وطنهم قادمين من خارجه".

وأضاف: "أرسلت الرسالة عبر القنوات الرسمية التي أعتقد بأنها ستوصلها أو توصل محتواها للرئاسة الروسية".

ذكر "الحسين" بأن "مضمون الرسالة كان أن القيادة السورية تتستر بالتحالف مع روسيا لتستقوي على المواطنين السوريين، وتنتهك حقهم بدخول البلاد بطريقة لم يقم بها طغاة القرون الوسطى، وبالتالي فإن هذا الموضوع يمس جوهر هذا التحالف الذي أعتقد أن القيادة الروسية لا تقبل به" -على حد تعبيره-.

Advertisements

يشار إلى أن "الحسين" الذي يدّعي معارضته لحكومة الأسد، هدد أهالي محافظة السويداء بسبب مطالبتهم بإسقاط الأسد وحكومته العميلة.

يذكر أن مدير إدارة الهجرة والجوازات التابع لحكومة الأسد، اللواء "ناجي النمير" أعلن عن عدم السماح لأي سوري قادم من الخارج، بالدخول إلى مناطق سيطرة ميليشيات الأسد إلا بعد تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا كبيرًا من الموالين لحكومة الأسد، أصبحوا يتوجهون بشكل مباشر إلى الرئيس الروسي لحل مشاكلهم وذلك بسبب عدم ثقتهم في الأسد وتيقنهم بأن روسيا هي القوة الفاعلة التي تدير مناطق سيطرة ميليشيات الأسد.