سوريا.. تفاصيل اغتصاب فتاة مراهقة على يد 3 شبان في الحسكة

أقدم ثلاثة شبان في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على اغتصاب فتاة مراهقة داخل شقتها، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها.

وتعود التفاصيل إلى أن فتاة عمرها 16 عامًا قدمت إلى مدينة الحسكة لدراسة الثانوية العامة، وسكنت مع فتاتين أخرتين بشقة سكنية بأحد أحياء المدينة.

وراقب الشبان الثلاثة المكان الذي تسكن فيه الفتيات، واستغلوا خروج الفتاتين الجامعيتين وذهابهما إلى الجامعة، وبقاء الفتاة الثالثة بالشقة لوحدها، ليقوموا باقتحام الشقة والاعتداء على الفتاة جنسيًا.

ولم يكتفِ المتهمين الثلاثة بارتكاب جريمتهم مع الفتاة؛ حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي وجدوه بالمنزل قدره بنحو 500 ألف ليرة سورية، إلا أنهم سقطوا بقضية الأمن الداخلي لـ"قسد".

واستطاع الأمن الداخلي الوصول للجناة عبر كاميرا مراقبة كانت موجودة بالقرب من المكان، كشفت عن شخصيات المجرمين الثلاثة، لتتمكن على إثرها قوات الأمن الداخلي من القبض عليهم جميعًا.