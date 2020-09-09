فك غموض قضية ذبح طبيب سوري وشقيقته في مصر.. والسر: زوجة خائنة وعشيق

أزالت الجهات الأمنية في مصر الغموض وراء ذبح طبيب سوري وشقيقته في شقة بمدينة 6 أكتوبر، بعد القبض على زوجته الطبيبة وعشيقها.

وأدلت الطبيبة السورية باعترافات صادمة حول تنفيذ الجريمة بالاتفاق مع عشيقها، موضحة أنها عقدت النية والعزم على التخلص من المجني عليهما، بالاتفاق مع شخصين، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وقالت المتهمة: إنها "قامت المتهمة بوضع أمبولات تخدير في محلول علاج (فيروس سي) الخاص بزوجها، وإعطاء محلول للمجني عليه بحجة أن به هرمونا سبق طلبه منها".

وأضافت: أنها "أحضرت عقاقير مخدرة وأذابتها في محلول الجلوكوز، وتوجهت بصحبة المتهمين الآخرين للشقة سكن المجني عليهما، وقامت بتخديرهما، وقام المتهمان الثاني والثالثة بذبحهما".

وكانت قوات الأمن عثرت بداخل غرفة النوم على جثتي كل من طبيب بشري يحمل الجنسية السورية وشقيقته، عاملة بعيادة أسنان، مصابة بجرح ذبحي غائر بالرقبة، وآخر قطعي أسفل الأذن اليمنى.