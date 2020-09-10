العملة المزورة تغزو أسواق دمشق .. وعناصر النظام في قفص الاتهام

انتشرت في الفترة الأخيرة وخلال الأيام الماضية العملة المزورة بشكل كبير في أسواق العاصمة السورية دمشق وريفها.

وأفادت مصادر محلية، أن مبالغ مالية مزورة تم نشرها في الأسواق عبر أشخاص بينهم عناصر من قوات النظام، حيث يتم تصريف العملة المزورة في الأسواق المكتظة كسوق "الحميدية" وسوق "الصالحية" وسوق "شارع الحمراء".

وأضافت المصادر أن العملة المزورة يتم تداولها ونشرها أيضًا في محطات الوقود والمحال التجارية التي يديرها كبار في السن، حيث أنهم لا يستطيعون تمييز المزور منها.

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وأشارت المصادر إلى أن التزوير طال أيضًا العملات الأجنبية وأبرزها فئة الـ100 دولار أمريكي، حيث تم ترويجها بأسعار أقل من سعر الصرف الحقيقي من خلال استغلال الصرافين الذين يعملون بالسر خوفًا من ملاحقة النظام لهم لتعاملهم بغير الليرة السورية.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام أعلنت عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنه تم القبض على شخص يمتهن ترويج العملة الأجنبية بما فيها الدولار المزور في دمشق، حيث قبضت عليه وهو يقوم بترويج مبلغ 12 ألف ومئتي دولار مزور.

يذكر أنه في منتصف الأسبوع الجاري، ألقت قوات الأسد القبض على أحد عناصرها والذي يعمل بفرع المخابرات الجوية بمنطقة "الزبلطاني" بدمشق وبحوزته مبلغ مزور يتجاوز الـ15 ألف دولار أمريكي، في دليل واضح على تورط المليشيات التابعة للنظام بترويج العملة المزورة.