شاهد.. حرائق تلتهم أكبر مخيم للاجئين في أوروبا يضم سوريين

شبّ حريق هائل في مخيم على جزيرة "ليسبوس" اليونانية، يأوي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء، بينهم سوريون.

وقالت السلطات اليونانية إن آلاف المهاجرين فروا من مخيم "موريا" الخاضع لتدابير إغلاق بسبب فيروس "كورونا" بعد أن دمرت عدة حرائق معظم مناطق المخيم، ولم تعرف أسباب اندلاع الحرائق، لافتين إلى أن رجال الإطفاء واجهوا مقاومة من بعض سكان المخيم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن المخيم تحول في معظمه إلى حاويات وخيام محترقة مع حلول الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مسؤول في وزارة الهجرة إن مخيم (موريا) "دُمّر تمامًا على الأرجح"، فيما لم يتضح سبب الحريق حتى الآن، وتتحرى السلطات ما إذا كان متعمدًا.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا نتيجة الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

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ووفقًا لعدد من الشهادات لطالبي لجوء من المخيم، فقد تعرضوا لاعتداء من مجموعات يمينية متطرفة أثناء محاولتهم الهرب من المخيم.

وعقب الكارثة التي حلت بـ"موريا"، دعى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع طارئ لحكومته، لمناقشة تداعيات الحادث.

بدوره، طالب رئيس بلدية، ميتيليني ستراتيس كيتليس، بنقل المهاجرين فورًا من الجزيرة، أو وضعهم على قوارب، تفاديًا لتفشي فيروس كورونا.

ويؤي المخيم 13 ألف لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان ويعانون ظروفًا صعبة .

يذكر أن السلطات اليونانية لطالما تعرضت لانتقادات من منظمات إنسانية وحقوقية، بسبب الظروف المعيشية السيئة في ذلك المخيم، الذي اكتسب لقب أكبر وأسوأ مخيم لطالبي اللجوء في أوروبا.