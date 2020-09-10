صحيفة روسية: مستقبل بشار الأسد على المحك.. ومصيره معلق بهذا الأمر

أكدت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أنه في حال لم يقم رأس النظام السوري بإصلاحات في بلاده، فسيكون مصيره التحجيم وخصوصًا في ظل الافتقار إلى المقومات الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة الروسية، أن بشار الأسد سيبقى بدون مال وسيحكم جزءًا فقط من سوريا في حال عدم قيامه بإصلاحات حقيقية على كافة الأصعدة.
وترى الصحيفة أن روسيا اتخذت قرارًا بشأن سوريا، وهو فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع نظام الأسد عنوانها الاقتصاد أولًا.
وأشارت إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية الثالثة كانت إيجابية من حيث إحراز تقدم بشأن توقف وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني عن إهانة بعضها بعضًا.
وعولت الصحيفة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا العام القادم، ورجحت أن يترشح بشار الأسد من جديد إليها.
هذا ويرجح محللون أن يكون الهدف من الجهود الروسية والزيارة الأخيرة والتحركات الدبلوماسية المكثفة هو الضغط على نظام الأسد لتقديم تنازلات لميليشيا "قسد" مقابل الحصول على النفط وتحسين الوضع الاقتصادي.
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