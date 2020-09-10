"الدفاع التركية" تنعي "أردوغان" في إدلب.. وتكشف سبب وفاته

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن وفاة العميد سيزغين أردوغان، والذي فارق الحياة خلال أداء الخدمة في محافظة إدلب شمالي سوريا.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن "أردوغان" البالغ من العمر 51 عامًا تعرض لوعكة صحية خلال وجوده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب.
وأشارت "الدفاع التركية" إلى أن الوعكة التي تعرض لها قبل نقله إلى المستشفى على الفور، وفشلت مساعي الأطباء في إنقاذ حياته، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط الرفيع يعود إلى نوبة قلبية.
من جانبها، أوضحت صحيفة "Milliyet" التركية، أن العميد "أردوغان" تولى في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول.
جدير بالذكر أنه ستنقل جثة الضابط المتوفي "أردوغان" جوًا من ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا إلى مدينة إسبرطة، حيث ستقام مراسم دفنه.
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