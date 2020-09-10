صحيفة تكشف ما يقلق روسيا من النظام السوري.. وسر زيارة "لافروف" الحساسة

كشفت صحيفة "القدس العربي"، عن القلق الذي يساور روسيا من النظام السوري، وسر الزيارة الرفيعة والحساسة للوفد الروسي الذي ترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى دمشق.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "من الواضح أن هذا الوفد الحكومي الروسي هو الأرفع منذ زيارة (بوتين) القصيرة إلى دمشق مطلع هذا العام؛ مما يعني أن موسكو تعلق عليها أهمية خاصة في الظروف الراهنة تحديدً".

وأشارت إلى أن الظروف هي "مشهد الاستثمارات الروسية في سوريا، أو التسخين الميداني الإسرائيلي الإيراني عبر الغارات الإسرائيلية المتعاقبة في مختلف الأراضي السورية، أو التوتر السائد شرق المتوسط والتي تتعلق أيضًا بمستقبل تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا".

وأضافت: "وقد يكون المحتوى الأهم هو أن موسكو أخذت تضيق ذرعا بابتعاد آجال استثمارها الأكبر، أي فوز الشركات الروسية بحصة الأسد في المليارات التي سوف تخصصها الجهات الدولية المانحة على سبيل إعادة إعمار سوريا".

وختمت الصحيفة بقولها: "وليس اختلاط كبار ممثلي الاقتصاد والسياسة الخارجية في تركيبة الوفد الحكومي الروسي الذي زار دمشق سوى الدليل الأحدث على حساسية الملفات التي تقلق موسكو، وأما الزمن القصير الذي استغرقته الزيارة فهو المؤشر على نفاد صبر الكرملين خاصة في أجواء الاحتقان المحلية والإقليمية والدولية".