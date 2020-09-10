الاستخبارات التركية تنفذ عملية نوعية في سوريا.. وتضرب "مخابرات الأسد" (صور)

نفَّذ جهاز الاستخبارات التركية عملية نوعية داخل الأراضي السورية، وضربت "مخابرات الأسد" باعتقال أحد عناصرها المسؤولين عن تفجيرات الريحانية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الاستخبارات التركية ألقت القبض على أرجان سليمان بيط، أحد المسؤولين عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الريحانية التركية عام 2013.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن "الإرهابي المذكور مدرج على قائمة المطلوبين، وتم تسليمه لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن هاتاي".

وفي السياق، نشرت وسائل إعلام تركية على "تويتر" صور لأرجان بيط أثناء القبض عليه وبحوزته هويته التابعة للمخابرات التابعة للنظام السوري.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني، أن "رخصة حمل السلاح التي تم العثور عليها بحوز الإرهابي، صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة-شعبة المخابرات التابعة للنظام السوري".

وتتضمن بطاقة الرخصة معلومات حول السلاح المرخص حمله، وتنبيها بأن هذه البطاقة شخصية و"سرية" ويمنع استخدامها لغير حاملها، وأنه يتعين على كل من يعثر عليها إعادتها إلى شعبة المخابرات أو أقرب مخفر للشرطة والأمن.

وفي أيلول/سبتمبر/ 2018، تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من جلب "يوسف نازيك"، مخطط تفجير "الريحانية" إلى تركيا، عبر عملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية.