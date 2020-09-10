روسيا تستعد لإرسال أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

كشفت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، عن عزم روسيا إرسال 1000 مرتزق سوري جندتهم مؤخرًا من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حفتر.



وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية: "إن روسيا جهزت ألف مرتزق تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا من قرى مدينة القامشلي عبر وسطاء محليين، وسيتم إرسالهم إلى ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة".



وأشارت الوكالة إلى أن إرسال المرتزقة تم وفق عقود لمدة 5 أشهر بأجر شهري قدره ألفي دولار.



كما ذكرت الوكالة بأن روسيا أرسلت إلى ليبيا حتى الآن نحو 5 آلاف مرتزق من محافظات دمشق ودرعا والحسكة وحمص و القنيطرة.



يذكر أن مناطق سيطرة ميليشيات الأسد تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية، هذا الأمر جعل العشرات من موالي الأسد وشبيحته يختارون المخاطرة بحياتهم في معارك ليبيا بغية الحصول على المال.

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