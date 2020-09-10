الفنانة كندة علوش تخرج عن صمتها وتعلق على حرائق سوريا

وصفت الفنانة السورية، كندة علوش الحرائق الهائلة التي تشهدها مناطق الساحل لليوم الرابع على التوالي بـ"الحدث المأساوي".
وقالت "علوش" في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بردًا وسلامًا يابلدي، منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي".
وأضافت: "كنت برفض قول إنو هذه السنة صعبة برغم كل الظروف المأساوية التي تتوالى"، مضيفة: "حاسة إنو واجبنا أن نظل نتفائل بالخير".
وختمت الفنانة السورية قائلة: "بس اللي صار كتير.. سوريا ولبنان والسودان والعراق.. الله يحمي كل البلاد والناس ويزيح الغمة عن الجميع".
وشبت حرائق هائلة في مناطق جبال الساحل السوري وسهل الغاب في محافظة حماة في 2 سبتمبر/ أيلول/ الجاري ولا زالت تمتد وتتوسّع حتى اليوم، حيث التهمت على مدى سبعة أيام آلاف الهكتارات في الأحراج والأراضي الزراعية.
ووفقا لتقديرات الخسائر التي ذكرها مدير الزراعة في اللاذقية، منذر خيربك، فقد بلغت مساحة المناطق المحترقة حوالي 220 هكتارا بينها 100 هكتار زراعي.
وبحسب مصادر محلية بدأ الحريق يقترب إلى مسافة خطرة من قرى وبلدات أقصى ريف حماة الشمالي الغربي المتاخم لريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشرقي.
ومن جانبه أوضح أبو خالد الشامي، المتحدث العسكري باسم "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، الأسباب الحقيقية وراء اشتعال الحرائق في الساحل السوري.
وقال "الشامي" في تصريح صحفي شهدت الأيام الأخيرة نشوب عدة حرائق في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية، جراء استهداف ميليشيات العدو المناطق الحراجية بقذائف حارقة، حيث امتدت إلى مساحات واسعة أتت على معظم المنطقة، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة تغيرت معها معالم المنطقة.
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