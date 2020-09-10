حسمت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، الجدل حول تعرض الناشط السوري المعارض، محمود بكار، للاغتيال من جانب "مخابرات الأسد".
وأكدت السلطان الهولندية، أنها سلمّت التقرير الطبي النهائي لشقيق المتوفى، مصطفى بكار، وأن حالة الوفاة كانت طبيعية وجاءت نتيجة "نوبة قلبية" تعرّض لها الراحل في منزله.
وكان الناشط الحقوقي السوري المعارض، محمود بكار، توفي في هولندا مساء السادس من أيلول/سبتمبر/ الجاري، عن عمر يناهز الـ ٣٣ عامًا.
وعبَّر عدد من المحيطين بـ"البكار" من خشيته أن تكون الوفاة ناجمة عن عملية اغتيال؛ نظرًا لانخراطه في تحقيقات دولية تطال جرائم نظام الأسد وحلفاءه على الأرض السورية.
ومحمود بكار من مواليد مدينة "أعزاز" شمال حلب 1987، خريج حقوق من الجامعة الإسلامية في لبنان، وكان يقيم في هولندا، ويعمل كمدير علاقات عامة ومنسّق عام لشبكة سوريا القانونية في هولندا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هولندا تحسم الجدل حول تعرض ناشط سوري معارض للاغتيال من "مخابرات الأسد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.