نجل عضو بـ"الائتلاف السوري" ينشر إعلانًا في برج خليفة بدبي دقيقته بـ95 ألف دولار.. والسبب صادم

أقام نجل عضو في الائتلاف الوطني السوري المعارض، إعلانًا في برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية، كانت تكلفة الدقيقة فيه 95 ألف دولار أمريكي.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فإن أنس مروة، نجل المعارض السوري وعضو الائتلاف، هشام مروة، نشر الإعلان للاحتفال مع عائلته بتحديد جنس المولود القادم.

وأكدت صحيفة "البيان" الإماراتية التي تصدر من دبي، أن تكلفة الدقيقة الواحدة للإعلان لنجل عضو الائتلاف السوري، كلفته 95 ألف دولار أمريكي.

وشنَّ ناشطون سوريون ومغردون هجومًا حادًا على عضو الائتلاف السوري، هشام مروة، ونجله بسبب الفساد المالي، واصفين إياهم بالنفاق والاحتفال على جراح السوريين.

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وأكد الناشطون، أنه بينما تعيش مخيمات الشمال السوري في حالة من الفقر والجوع، ينظم نجل عضو معارض سوري يتحدث بلسان الشعب حفلًا تكلفته خيالية.

جدير بالذكر أن هشام مروة يشغل حاليًا منصب عضو في الائتلاف السوري وعضو باللجنة الدستورية العاملة لصياغة دستور جديد, ويحمل الجنسية الأمريكية.

وهشام مروة صاحب المقولة الشهيرة "واهم من يظن أن ما قبل ٢٠١١ كما بعدها, دماء الشهداء لن تضيع هدرًا وستزهر على طريق حرية الشعب السوري واستعادة كرامته".