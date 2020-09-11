تقرير أمريكي يكشف خطط جو بايدن اتجاه سوريا في حال فوزه

كشف إعلامي أمريكي شهير عن توجهات خطيرة لدى الحزب الديمقراطي ومرشحه الرئاسي "جون بايدن" فيما يتعلق بسوريا في حال فوزهم بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

حيث أكد الإعلامي الأميركي "تاكر كارلسون" أن المرشح الرئاسي "جون بايدن" يخطط لجعل سوريا مسرحًا لحربه المقبلة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر الإعلامي الأميركي في برنامجه الشهير الذي يبث على قناة "فوكس نيوز" من مغبة انتخاب "بايدن" ونائبته "كمالا هاريس" لكونهما يخططان لحرب طويلة الأمد في سوريا.

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وقال "كارلسون" :"ليست هنالك منفعة استراتيجية لأميركا في تلك الحرب"، وأن هناك توجهًا لدى الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين لإحياء السياسة الخارجية الأميركية المبنية على التدخل العسكري والهيمنة إذا تم انتخاب المرشح الرئاسي "جون بايدن".

واستند الإعلامي الأمريكي على عدد من المعطيات أهمها انتقاد "بايدن" لـ "ترامب" في قرار سحب الجنود الأمريكيين من العراق، والتي اعتبرها انتصارًا لـ "مخططات الهيمنة الإيرانية" في الشرق الأوسط، وعدائية "بايدن" الواضحة للرئيس التركي وتوعده بالعمل على إسقاطه.

يذكر أن المرشح الرئاسي الأمريكي "جون بايدن" صرح أنه ينوي استخدام نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط للضغط من أجل إجراء حل سياسي في سوريا بالإضافة لحشد الدول الأخرى لدعم خطة إعادة إعمار سوريا والاستمرار بقتال تنظيم "الدولة".