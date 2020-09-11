إعلامية موالية تخرج عن صمتها وتفضح تجارة المخدرات في مناطق الأسد

نشرت الإعلامية الموالية "فاطمة سليمان" على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، منشورًا اعتبرت فيه بأن مناطق سيطرة نظام الأسد أصبحت بؤرة لتصدير المخدرات نحو الدول الأوربية.



و قالت "سليمان": فضحتونا الله يفضحكن، مرفأ اللاذقية يُغرق مرافئ دول العالم بجميع أنواع المخدرات، هكذا كانت عناوين الصحف الأوروبية اليوم".



وأضافت: "فقبل شهرين باخرة تجارية سورية رست بميناء إيطالي عثر على متنها على أكثر من 14 طن من الحبوب المخدرة كبتاغون".



وذكرت "سليمان" بأن وزارة الداخلية الرومانية أعلنت في بيان نشرته الأربعاء بأن شحنة المواد المخدرة التي وصلت مؤخرًا إلى رومانيا من ميناء اللاذقية تضمّنت 1480 كيلوغرامًا من الحشيش، و751 كيلوغرامًا من حبوب “الكبتاغون” المخدرة.



وفي الختام انتقدت "سليمان" زعماء عصابات الاتجار بالمخدرات التابعين لميليشيا "حزب الله" بقولها "شكرًا نوح زعيتر، شكرًا يا وسيم أبو بشار ، شكرًا علي أبو قسورة، فضحتونا الله يفضحكن".



تجدر الإشارة إلى أن ميليشيا "حزب الله" تتخذ من مناطق سيطرة حكومة الأسد منطلقًا لتصدير المخدرات نحو أوروبا ودول الجوار، وذلك بتنسيق وتسهيل من شخصيات محسوبة على المجرم "بشار الأسد".

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