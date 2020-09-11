قراءة نظمت مديرية منطقة جسر الشغور بالتعاون مع مجلس شورى القبائل و العشائر أُمسية شعرية في قرية جنّة القرى على أوتوستراد محمبل - جسر الشغور، أُفتتحت بتلاوة من القرآن الكريم وألقى شيوخ من القبائل والعشائر قصائد شعرية للثورة السورية وذلك لإثبات دعمهم الكامل للثورة وثوارها.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بإشراف إدارة منطقة جسر الشغور ومجلس شورى القبائل أمسية شعرية بعنوان"الشعر النبطي في الثورة السورية" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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