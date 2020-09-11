رئيس الاستخبارات السعودية يفجر مفاجأة عن تعاون مع "نظام الأسد" وإيران ضد زعيم عربي

كشف الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، عن تنسيق سعودي - سوري - إيراني ضد زعيم عربي.
وأكد "الفيصل" خلال حوار مع صحيفة "القبس" الكويتية، أن "الاستخبارات السعودية كانت تنسق مع نظيرتها السورية والإيرانية لدعم المعارضة العراقية ضد صدام حسين".
وأضاف الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية: إن "جهاز الاستخبارات السعودي كان لديه تواصل أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، من خلال التعاون في قضية المعارضة العراقية".
وتابع: "كانت تحدث لقاءات بين ممثلين للاستخبارات العامة (السعودية) والاستخبارات الإيرانية والاستخبارات السورية بالذات لدعم المعارضة العراقية في ذلك الحين".
وختم "الفيصل" هذا المحور من حديثه بقوله: "كان يحدث هذا الاتصال بين الاستخبارات السعودية والمخابرات الإيرانية أثناء الاحتلال العراقي للكويت، ثم بعد تحرير الكويت".
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