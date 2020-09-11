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رئيس الاستخبارات السعودية يفجر مفاجأة عن تعاون مع "نظام الأسد" وإيران ضد زعيم عربي

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كشف الرئيس الأسبق للاستخبارات ، الأمير تركي الفيصل، عن تنسيق سعودي - سوري - إيراني ضد زعيم عربي.

وأكد "الفيصل" خلال حوار مع صحيفة "القبس" الكويتية، أن "الاستخبارات السعودية كانت تنسق مع نظيرتها السورية والإيرانية لدعم المعارضة العراقية ضد صدام حسين".

وأضاف الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية: إن "جهاز الاستخبارات السعودي كان لديه تواصل أثناء فترة الغزو العراقي للكويت، من خلال التعاون في قضية المعارضة العراقية".

وتابع: "كانت تحدث لقاءات بين ممثلين للاستخبارات العامة (السعودية) والاستخبارات الإيرانية والاستخبارات السورية بالذات لدعم المعارضة العراقية في ذلك الحين".

وختم "الفيصل" هذا المحور من حديثه بقوله: "كان يحدث هذا الاتصال بين الاستخبارات السعودية والمخابرات الإيرانية أثناء الاحتلال العراقي للكويت، ثم بعد تحرير الكويت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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