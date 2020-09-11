مقاتلات إسرائيلية تنتهك "سيادة الأسد".. وتقصف مواقع إيرانية حساسة في سوريا

انتهكت مقاتلات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الخميس - الجمعة، "سيادة الأسد" وقصفت مواقع حساسة للميليشيات الإيرانية.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع لمليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مدينة السفيـرة شرقي حلب، وأصوات الانفجارات تهز المنطقة.

من جانبها، زعمت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" على معرفاتها الرسمية، بأن "الدفاعات الجوية للنظام أسقطت عددًا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها".

Advertisements

وأضافت وكالة أنباء النظام -نقلًا عن مصادر عسكرية في "جيش الأسد"-، أن "الدفاعات الجوية" تصدت لأهداف معادية شرقي مدينة حلب.

وفي السياق، ذكرت مصادر ميدانية، أن "القصف الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع الواقعة تحت سيطرة إيران في السفيرة بريف حلب الجنوبي".

وكانت مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع لـ"قوات الأسد" والميليشيات الإيرانية في 31 أغسطس 2020 الماضي في منطقة الكسوة بدمشق، بينما سقطت صواريخ "دفاعات الأسد" على السكان.