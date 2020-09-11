مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في "إدلب"

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم لإرهابيين بمحافظة إدلب السورية. وذكرت الدفاع التركية في بيانها، أن الجندي التركي استشهد رغم تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة له. وقدمت وزارة الدفاع في بيانها تعازيها لعائلة الشهيد، وللقوات المسلحة والشعب التركي. ومن جانب آخر نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رسالة تعزية في استشهاد الجندي التركي. الاناضول

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