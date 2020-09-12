اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الأسد في دير الزور

اندلعت اشتباكات، صباح اليوم الجمعة، بين عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني ودوريات تابعة للأمن الجنائي، قرب سوق الدراجات النارية بمدينة الميادين شرقي دير الزور وعلى أطراف المدينة.

وأوضحت مصادر خاصة لشبكة "الدرر الشامية" أن الاشتباكات حدثت حينما طلب أحد عناصر الأمن الجنائي أوراقًا ثبوتية من أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني بعد نصبهم حاجزًا مؤقتًا.

وأردفت المصادر أن عناصر الدفاع الوطني رفضوا إعطاء أوراقهم، فحدثت اشتباكات بين الطرفين، أدت لإصابة اثنين من عناصر الأمن الجنائي وعنصر من الدفاع الوطني.

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وتطورت الاشتباكات لتصل إلى داخل المدينة لنفس الأسباب، حيث لم يرضخ عناصر الميليشيا لطلب الأمن الجنائي.

وبعد الاشتباكات، وصلت تعزيزات كبيرة من الطرفين إلى المدينة، حيث جاءت قوة من الشرطة العسكرية الروسية لتتوقف الاشتباكات.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد اشتباكات بين الفينة والأخرى بين الميليشيات المحلية والأخرى الموالية لإيران وروسيا، وذلك بسبب التناحر بينها على مناطق النفوذ والثروة.