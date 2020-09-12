رغم سريان قانون قيصر.. تهريب النفط مستمر بين "قسد" ومناطق الأسد

أفادت مصادر محلية، أن رتلًا من الصهاريج المحملة بالوقود دخلت منتصف الليلة الماضية من مناطق سيطرة الميليشيات الكردية إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأفادت شبكة "نداء الفرات" -المتخصصة بأخبار المنطقة الشرقية من سوريا- بأن رتلًا من الصهاريج المحملة بالوقود الخام خرجت خلال ساعات الليل الأخيرة من حقل "العمر" باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد، دون أن تحدد الشبكة مكان دخوله.
وأضافت الشبكة أن رتلًا تابعًا لميليشيا "قسد" مكونًا من عدة آليات رافق الرتل الذي يُعتَقَد تبعيته لشركة "القاطرجي" التابعة لنظام الأسد.
يأتي ذلك بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية بما يعرف بقانون "قيصر" على كل من يتعامل اقتصاديًّا مع نظام الأسد.
هذا وقد تحدثت عدة تقارير لشبكات محلية عن عمليات تهريب منظمة للنفط الخام وبعض المواد المنتجة محليًّا في مناطق الميليشيات الانفصالية إلى مناطق نظام الأسد، دون تحريك أي ساكن من قِبل القوات الأمريكية الداعمة لـ"قسد".
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