اغتيالات جديدة في درعا تطال عناصر بالمخابرات الجوية

استهدف مسلحون مجهولون، مساعدًا في صفوف قوات الأسد، بالقرب من بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي.
وأفادت "شبكة أخبار درعا وريفها"، بأن المساعد في إدارة المخابرات الجوية "محمد صالح جلال" تعرض، اليوم الجمعة، لمحاولة اغتيال بين بلدتي المسيفرة وكحيل شرقي درعا، دون أن تذكر الشبكة مصيره.
سبق ذلك استهداف عنصرين يعملان لصالح الأمن العسكري وهما "محمد خالد اليونس" و"محمد قاسم اليونس" وسط بلدة محجة بريف درعا.
واغتال مجهولون بالأسلحة الرشاشة المدعو "محمد جمال الجلم" في مدينة جاسم شمال درعا، أمس الخميس، وهو أحد أعضاء لجنة درعا المركزية.
يذكر أن مناطق الجنوب السوري تشهد موجة اغتيالات كبيرة منذ دخولها ضمن اتفاقيات التسوية بوساطة روسية في العام 2018، وسط عجز أجهزة أمن النظام عن ضبط الأوضاع.
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