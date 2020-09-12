مظاهرات حاشدة في بلدات وقرى ريف إدلب.. وهذه مطالبها (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن وبلدات بإدلب وريفها، اليوم الجمعة، تحت شعار "الثورة ما ماتت"، تأكيدًا على مطالب الثورة السورية وضرورة رحيل نظام الأسد.

وأفاد مراسل "شبكة الدرر الشامية" بأن مظاهرات خرجت لأهالي مدينة إدلب وسرمدا شمال إدلب و أمام معسكر المسطومة حيث تتواجد القوات التركية جنوب إدلب، وأكدت على استمرارية الثورة حتى تحقيق أهدافها.

كما خرج ‏ العشرات من المدنيين النازحين شمالي إدلب في تظاهرة أمام إحدى النقاط التركية في بلدة المسطومة، طالبوا فيها بنقل رسالتهم للسلطات التركية لتنفيذ التزاماتها بإعادة المدنيين لمناطقهم التي احتلتها قوات الأسد وروسيا.

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كما وطالب المتظاهرون الفصائل العسكرية بطرد المحتل الروسي وميليشيات الأسد من مناطقهم وضمان عودتهم إلى قراهم ومدنهم.

ورفع المتظاهرون شعار "الثورة ما ماتت" تأكيدًا على استمرارها حتى تحقيق أهدافها في طرد نظام الأسد وأعوانه.