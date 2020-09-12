اختطاف طفلة في مدينة اللاذقية وسط انفلات أمني

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مجهولين اختطفوا، مساء أمس الخميس، طفلة من أحد أحياء مدينة اللاذقية.



وقالت المصادر: "اختطف مجهولون فتاة تبلغ من العمر 16 ربيعًا، أثناء ذهابها إلى منزل أحد أقربائها في حي الدعتور بمدينة اللاذقية".



وأكدت المصادر بأن محافظتي اللاذقية وطرطوس شهدتا مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة عمليات الخطف والانتحار.



وأشارت المصادر إلى أن شابًا طعن شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا بطعنتين في الصدر بواسطة سكين، لأسباب مجهولة في قرية بكسا بريف اللاذقية، الشهر الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة ميليشيات الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، بالتزامن مع انتشار الفقر والبطالة، هذا الأمر ولد حالة من الغضب والتململ في صفوف الأهالي.

وتتخذ ميليشيا "حزب الله" من مناطق سيطرة ميليشيات الأسد منطلقًا لتصدير المخدرات نحو دول العالم وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة المستوى في حكومة الأسد.