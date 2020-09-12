مظاهرة شعبية حاشدة وسط مدينة إدلب تحت عنوان " الثورة ما ماتت "

قراءة خرجت مظاهرة شعبية حاشدة نظمها الحراك الشعبي للثورة الثورية في مدينة إدلب وذلك تحت عنوان " الثورة ما ماتت " تؤكد على استمرارية الثورة ضد النظام المجرم وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمفقودين في السجون.

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