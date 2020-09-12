روسيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى دير الزور تمهيدًا لعملية مرتقبة

كشفت مصادر إعلامية محلية، اليوم الجمعة، عن وصول أرتال روسية خلال اليومين الماضيين إلى مدينة دير الزور قادمة من ريف الرقة.



و قالت المصادر: "دخلت أرتال عسكرية روسية إلى مدينة دير الزور خلال اليومين الماضيين قادمة من ريف الرقة مكونة من عشرات الآليات والجنود".



وأضافت: "ضمت هذه الأرتال أسلحة ثقيلة كالمدافع الميدانية والمضادات الأرضية وناقلات جند، وقد توزعت على عدة ثكنات تتبع للروس في المدينة ومحيطها".



وأكدت المصادر بأن القوات الروسية تسعى لتنفيذ حملة عسكرية كبيرة في بادية دير الزور ضد خلايا تنظيم الدولة.



يذكر أن ميليشيات الأسد وإيران تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد بسبب كثرة الكمائن والعبوات التي استهدفتها أثناء تحركها في بادية دير الزور، بالتزامن مع تنفيذ طيران مجهول لعدة غارات بشكل دوري ومستمر على مواقع الميليشيات الإيرانية في ذات المنطقة.

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